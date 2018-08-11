Гройсман засуджує "цензурування" фільму про Стуса

У фільмі про Василя Стуса вирізали всі сцени з олігархом Віктором Медведчуком

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив очільникам Міністерства культури та Держкіно "зробити все можливе", щоб у фільмі про Василя Стуса, яка невдовзі має вийти на екрани, історію було подано "чесно, повністю і без перекручувань". Про це він повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Неприпустимо, коли будь-хто намагається впливати на українське кіно і підміняти історичну правду на вигідну будь-кому. Ми не повинні з цим миритись", - заявив Гройсман.

Раніше повідомлялось, що у фільмі про Василя Стуса вирізали всі сцени з олігархом Віктором Медведчуком.

Зі слів учасників знімального процесу, "продюсерам подзвонили з адміністрації Медведчука" і сказали, що якщо вони хочуть дозняти картину, не хочуть провокацій, то потрібно прибрати сцену суду над Стусом".

Фільм створює UM-GROUP Production за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Продюсер стрічки Артем Денисов підтвердив інформацію про видалення сцен зі стрічки, однак, за його словами, сцену з Медведчуком вирізали лише через питання хронометражу фільму. Інформацію про дзвінок від імені Медведчука Денисов назвав фейком.