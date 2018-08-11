Гройсман засуджує "цензурування" фільму про Стуса

Новини Суспільство 11.08.2018 - 15:22
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

У фільмі про Василя Стуса вирізали всі сцени з олігархом Віктором Медведчуком

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив очільникам Міністерства культури та Держкіно "зробити все можливе", щоб у фільмі про Василя Стуса, яка невдовзі має вийти на екрани, історію було подано "чесно, повністю і без перекручувань". Про це він повідомляє на своїй сторінці у Facebook

"Неприпустимо, коли будь-хто намагається впливати на українське кіно і підміняти історичну правду на вигідну будь-кому. Ми не повинні з цим миритись", - заявив Гройсман. 

Гройсман засуджує &quot;цензурування&quot; фільму про Стуса

Раніше повідомлялось, що у фільмі про Василя Стуса вирізали всі сцени з олігархом Віктором Медведчуком.

Зі слів учасників знімального процесу, "продюсерам подзвонили з адміністрації Медведчука" і сказали, що якщо вони хочуть дозняти картину, не хочуть провокацій, то потрібно прибрати сцену суду над Стусом". 

Фільм створює UM-GROUP Production за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Продюсер стрічки Артем Денисов підтвердив інформацію про видалення сцен зі стрічки, однак, за його словами, сцену з Медведчуком вирізали лише через питання хронометражу фільму. Інформацію про дзвінок від імені Медведчука Денисов назвав фейком.

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Теги:  Володимир Гройсман,  Культура,  російські фільми  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС