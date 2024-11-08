Адвокат Коломойского опроверг обвинения экс-заместителя генпрокурора об угрозах

"Господин Вербицкий подтвердил этот тезис, который сторона защиты уже высказывает очень давно - что фактически Коломойский находится в тюрьме именно для того, чтобы находиться в тюрьме. Именно это было подтверждено. Когда бывший заместитель генерального прокурора уже прощался с присутствующими, он сказал такую ​​фразу: "я горжусь тем, что этот человек находится в тюрьме, я не зря работал". То есть его послушать, то, фактически, он пришел на эту работу, чтобы решить вопрос о "посадке" Коломойского в тюрьму и освободиться оттуда", - заявил адвокат.

По его словам, по непонятным причинам экс-заместитель генерального прокурора сообщил, что дело уже якобы слушается в суде.

"Это откровенная ложь, поскольку с августа 2024 года было объявлено об окончании досудебного расследования и продолжается ознакомление с материалами уголовного производства. Оно включает в себя не менее 500 томов", - говорит Пушкарь.

Адвокат отмечает, что при ежедневной работе сторона защиты успела ознакомиться со 100 томами из 500, и до рассмотрения дела по сути еще "очень далеко".

"После стадии ознакомления идет вручение обвинительного акта и только тогда – направление в суд. Когда это произойдет? Пол года, год... Если говорить математически, то это не меньше, чем еще полгода. Но в законном порядке мы не медлим, знакомимся. Это происходит в соответствии с требованиями УПК. То есть рассмотрение дела в суде, как отметил бывший заместитель генерального прокурора, - это еще очень далекая история", - добавил он.

Кроме того, адвокат опроверг упреки бывшего чиновника о якобы угрозах в его сторону, ведь Вербицкий ни разу не заявил о таких фактах официально: в суде или обращением в правоохранительные органы.

"Заместитель генерального прокурора должен знать, что в случае поступления угроз регистрируется уголовное производство, проводится досудебное расследование. Таких фактов нет, не было никакого давления, препятствий. Судьи неоднократно спрашивали прокурора: "скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-либо факты давления на свидетелей, пострадавших, угроз и так далее", - говорит Пушкарь, добавляя, что никаких таких фактов приведено не было.

Также защитник Коломойского возмутился манипуляцией Вербицкого о том, что деньги вкладчиков якобы были утрачены "во время войны", когда они были "нужны защитникам". Кроме того, он подчеркнул, что ни один вкладчик ПриватБанка не пострадал.

"Не понятно, почему лицо, которое руководило или руководило этим расследованием, не вспоминает, что инкриминируемые Коломойскому события - это 2013-й и начало 2014-го года. Если подробнее, то это март 2013-го и февраль 2014-го. О какой войне идет речь в словах Вербицкого, непонятно. Далее, по поводу потерянных денег вкладчиками банка, о которых он сказал, - ни один вкладчик ПриватБанка не пострадал, это уже доказано и проверено. Никаких вопросов о невыполнении банком перед вкладчиками своих обязанностей, никакого факта зафиксировано не было", - добавил адвокат.