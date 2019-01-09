У Фірташа закликали прокурорів визнати звинувачення хибними

Фото: Дмитро Фірташ (УНІАН)

Адвокат закликав прокурорів "внести зміни в реєстр"

Прокурорам США варто визнати помилковими свої твердження щодо доказів у справі бізнесмена Дмитра Фірташа. Про це під час міжнародної телефонної прес-конференції для американської, європейської та індійської преси заявив адвокат Ленні Девіс, представник у США Дмитра Фірташа, якого звинувачують прокурори департаменту юстиції США в Чикаго, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Обозреватель".

Зокрема, адвокат закликав їх "внести зміни в реєстр" щодо "помилкової" заяви в австрійські суди.

За даними видання, приводом для прес-конференції послужила публікація 31 грудня 2018 року в New York Times із великим звітом, який, на думку захисту Фірташа, доводить, що документ, на який посилалися прокурори США як на "явний доказ" наміру Фірташа підкупити індійських чиновників для отримання ліцензії на видобуток індійського титану, зовсім не є таким доказом.

Згідно з розслідуванням NYT, доказом по відношенню до Дмитра Фірташа є один слайд із презентації PowerPoint, в якому згадувалося про використання хабарів для оплати перерахованих у ньому індійських чиновників за отримання ліцензії на видобуток корисних копалин.

"Фактично цей слайд, як і сама презентація, були створені виключно компанією McKinsey&Company, а не Фірташем і його колегами", - заявив Девіс.

Таким чином, за словами адвоката, що не Фірташ, а компанія McKinsey створила слайд, в якому пропонувалося використовувати хабарі, і який прокурори США називали "чітким доказом" участі Фірташа в дачі хабарів.

"Безперечним фактом, про який повідомило видання New York Times 31 грудня 2018 року, є те, що прокурори Чикаго зробили хибні, як тепер уже доведено, твердження у заявах австрійській владі про те, що слайд презентації, представленої компанії Boeing, включав рекомендацію платити хабарі конкретним індійським чиновникам за отримання ліцензії на видобуток корисних копалин, і це не було, як заявляли прокурори, "явним доказом" того, що Фірташ пропонував план підкупу індійських чиновників, а скоріше було слайдом, створеним і представленим компанією McKinsey, а не Фірташем. McKinsey фактично визнали цей факт у публікації у відповідь на статтю в New York Times", - зазначив Девіс.

Девіс також нагадав, що обвинувальний акт Фірташа, оприлюднений у 2013 році, "не містив жодного слова або твердження про те, що пан Фірташ давав хабара кому-небудь в Індії або де-небудь іще".

"Ми сподіваємося і віримо, що прокурори Чикаго направлять відповідні письмові заяви міністра юстиції Австрії, а також в австрійські суди для виправлення запису в реєстрі (тепер, коли вони точно знають, що їхнє письмове звинувачення проти пана Фірташа, засноване на тому слайді, було помилковим), і відкличуть своє помилкове твердження про те, що слайд був "явним доказом", і не є доказом зовсім, що Дмитро Фірташ пропонував хабара", - заявив Девіс.