Адвокат Бекірова подав скаргу на слідчого ФСБ

Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

Захист надав алібі Бекірова, що він не знаходився в тому місці, про яке розповів засекречений свідок Маметов

Адвокат політв'язня Едема Бекірова подав скаргу на дії слідчого ФСБ Росії Івана Романця, який відмовився перевіряти алібі активіста. Про це повідомив адвокат міжнародної правозахисної групи "Агора" Олексій Ладін, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крим.Реалії".

Ладін розповів, що захист надав алібі Бекірову, що він не знаходився в тому місці, про яке розповів засекречений свідок Маметов, і не передавав йому вибухівку і патрони. Після цього адвокат подавав слідчому клопотання вилучити мобільні телефони Бекірова з російською та українською сім-картами і перевірити їх місцезнаходження в зазначений свідком період - травень 2018 року.

"Слідчий не обґрунтовано і не мотивовано відмовив у перевірці алібі, незважаючи на те, що це обов'язково для нього. Він пояснив, що слідство і так все вже знає, тому щось додатково встановлювати немає необхідності. Він фактично підтвердив формальність своїх дій, підтвердивши, що слідство не має нічого спільного з нормами КПК. Очевидно, що з такою позицією немає необхідності проводити і слідство, і суд. Тоді, нехай, ФСБ просто винесе вирок Бекірову і на цьому все закінчиться", - повідомив Ладін.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого утримують в СІЗО в анексованому Сімферополі, різко погіршилося.

Нагадаємо, Бекірова вивезли 14 січня на тиждень в Республіканську лікарню імені Семашка для медобстеження. Однак огляд провели за кілька днів і 18 січня Бекірова повернули в СІЗО.

РБК-Україна писало, що 19 грудня Бекірову пред'явили звинувачення в окупованому Криму. Бекірова звинуватили у начебто незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частини 2 статті 222.1 КК РФ).