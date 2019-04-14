Адвокат Ассанжа заявила про готовність співпрацювати зі Швецією

Адвокат заарештованого у Британії засновника порталу Wikileaks Джуліана Ассанжа Дженніфер Робінсон заявила, що її підзахисний готовий співпрацювати зі шведським слідством. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами Робінсон, Ассанж готовий до співпраці з владою Швеції, якщо вони відновлять справу 2010 року про зґвалтування.

"Ми будемо вкрай щасливі відповісти на запитання, коли і якщо вони будуть", - заявила адвокат.

Робінсон зазначила, що зараз найважливішим питанням є можлива екстрадиція Ассанжа в Сполучені Штати Америки (США).

"Наразі ключове питання - (можлива - ред.) екстрадиція в США, про що ми попереджали протягом багатьох років", - додала вона.

Крім того, адвокат домагатиметься гарантій шведської сторони, що після передачі Ассанжа Швеції, його не екстрадують в Сполучені Штати.

Нагадаємо, раніше британські депутати звернулися із закликом до голови МВС країни Саджиду Джавиду екстрадувати засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа у Швецію.

РБК-Україна писало, що 11 квітня в Лондоні Ассанжа затримали в посольстві Еквадору, де він перебував протягом останніх семи років. Також влада Еквадору скасувала рішення про видачу Ассанжа громадянства країни. Після цього Ассанжа заарештували. У США йому загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення.