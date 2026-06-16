Adobe сделала ставку на ИИ: новые функции для Photoshop, Premiere и Lightroom

Что изменилось в Lightroom?

Популярный фоторедактор получил несколько существенных обновлений, направленных на автоматизацию рутинной работы фотографов:

Assisted Culling - интеллектуальный инструмент для быстрого отбора лучших кадров с помощью фильтров "Открытые глаза" и "Четкость глаз";

Photo to Video - функция на базе нейросетей Firefly и Google Veo, которая позволяет превращать обычные фотографии в динамичные ролики или b-roll для соцсетей;

AI Sharpen - технология от Topaz Labs, которая помогает восстанавливать мелкие детали на мехе, листьях или лепестках цветов прямо внутри программы.

Кроме того, разработчики добавили официальную поддержку RAW-форматов новой беззеркальной камеры Sony Alpha 7R VI для Lightroom, Lightroom Classic и Adobe Camera Raw.

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Новые возможности Premiere Pro и After Effects

Программа для монтажа видео Premiere получила полезную кнопку Global Audio Mute, которая позволяет отключить весь звук в приложении одним кликом.

Также появились поиск маркеров по цвету или названию и функция Single Word captioning для редактирования субтитров без разрушения всего блока текста. Маски объектов Object Mask стали быстрее благодаря ИИ и научились регенерироваться после восстановления утраченной связи с файлами.

В программе After Effects для создания анимации и спецэффектов появился инструмент Object Matte на базе ИИ, который полностью заменил старую кисть Roto Brush и упростил ротоскопирование.

Отныне пользователи могут импортировать SVG-файлы как редактируемые слои фигур и копировать векторы из Illustrator без конвертации. Также разработчики значительно улучшили работу с 3D-пространством, добавив карты смещения и кинематографическое размытие.

Обновления для Photoshop

Редактор изображений Photoshop на этот раз получил меньше обновлений, однако, по словам разработчиков, они достаточно практичны для повседневной работы.

Главным изменением стала интеграция инструмента удаления объектов Remove Tool, который теперь работает на локальной ИИ-модели на гаджете пользователя. Это означает, что обработка будет происходить быстрее и без обязательного подключения к интернету.

Также в Photoshop добавили функцию Reflection Removal. Специальный алгоритм автоматически распознает и убирает нежелательные блики на фотографиях, сделанных через витрины или окна.

Все удаленные блики программа изолирует на отдельном новом слое, чтобы пользователь мог самостоятельно отрегулировать их прозрачность без повреждения оригинального снимка.