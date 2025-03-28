Адмирал НАТО не исключает прямой конфликт с РФ: ответ Москве будет катастрофическим

Начиная с 1990-х годов, Россия циклически прибегает к агрессии и вторжению в соседние страны. Любой безрассудный шаг Москвы в сторону НАТО будет угрожать ей катастрофическим ответом.
Об этом рассказал глава Военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью РБК-Украина.
По словам Драгоне, в Стратегической концепции и Военной стратегии НАТО, главными угрозами являются:
"Относительно возможного конфликта (с Россией, - ред.), то как военный я могу сказать, что если Россия сделает такой безрассудный шаг, ответ будет катастрофическим для Москвы. Без сомнений, силы и возможности НАТО значительно превосходят российские, - заявил он.
Глава Военного комитета НАТО отметил, что именно благодаря позиции сдерживания и обороны вероятность "столкновения" Альянса с Россией является низкой, впрочем, не исключенной.
Отвечая на вопрос о том, существует ли риск вторжения России на другие европейские страны, в случае поражения в Украине, он напомнил, что страны Балтии, Румыния, а также Польша являются членами Альянса, в связи с чем враг столкнется с ответом всех 32 стран-членов.
"С другой стороны, начиная с 1990-х годов, Россия циклически повторяет свои действия - осуществляет агрессию и вторжение в соседние страны, часто используя гибридные и дестабилизирующие кампании, не достигающие уровня полномасштабной войны. Эта модель поведения уже хорошо изучена", - пояснил он.
Альянс, как отметил Драгоне, должен сдерживать любые потенциальные амбиции РФ или другого противника относительно действий против НАТО. В связи с этим все переговоры должны подкрепляться позицией силы, ведь сочетание мягкой и жесткой силы является уникальной особенностью этого военно-политического союза.
Отношения между Россией и НАТО остаются напряженными. Кремль регулярно угрожает странам Альянса, используя ядерный шантаж и демонстративные военные учения вблизи границ НАТО. В то же время Запад продолжает поддерживать Украину, поставляя оружие, усиливая санкции против РФ и укрепляя оборону восточного фланга Альянса.
Несмотря на то, что союзники Киева не стремятся к прямому военному столкновению - они готовятся к возможным сценариям, в частности провокациям или гибридным атакам со стороны России.
Недавно президент Литвы Гитанас Науседа допустил, что РФ может прибегнуть к нападению на страны Европы до 2030 года.
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