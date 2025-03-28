Адмирал НАТО: в мирных переговорах речь не идет о членстве Украины в Альянсе

"Главный приоритет сейчас для всех - это достижение справедливого и устойчивого мира", - сказал он.

Адмирал отметил, что на саммите в Вашингтоне в прошлом году НАТО подтвердило свою приверженность будущему членству Украины в Альянсе.

"Однако договоренности, что после начала и завершения мирных переговоров вступление Украины в НАТО произойдет автоматически, никогда не существовало", - констатировал Драгоне.

Он подчеркнул - на данный момент членство Украины в НАТО не является частью текущих переговоров о мире, но исключать этого не следует.

"В будущем, если будут выполнены все необходимые условия, в частности заинтересованность самой Украины и единодушная поддержка всех союзников, нельзя исключать возможности начала процесса укрепления связей между Украиной и НАТО", - отметил военный.