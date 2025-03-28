RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Адмирал НАТО: в мирных переговорах речь не идет о членстве Украины в Альянсе

Фото: адмирал Джузеппе Каво Драгоне (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Наталия Гурковская

Сейчас в рамках мирных переговоров речь не идет о членстве Украины в НАТО. Но исключать такой вариант не стоит.

Такое мнение в комментарии для материала РБК-Украина высказал глава Военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

"Главный приоритет сейчас для всех - это достижение справедливого и устойчивого мира", - сказал он.

Адмирал отметил, что на саммите в Вашингтоне в прошлом году НАТО подтвердило свою приверженность будущему членству Украины в Альянсе.

"Однако договоренности, что после начала и завершения мирных переговоров вступление Украины в НАТО произойдет автоматически, никогда не существовало", - констатировал Драгоне.

Он подчеркнул - на данный момент членство Украины в НАТО не является частью текущих переговоров о мире, но исключать этого не следует.

"В будущем, если будут выполнены все необходимые условия, в частности заинтересованность самой Украины и единодушная поддержка всех союзников, нельзя исключать возможности начала процесса укрепления связей между Украиной и НАТО", - отметил военный.

 

Прекращение огня в Украине

Американская делегация провела отдельные переговоры с украинской и российской сторонами по прекращению огня в Украине.

Недавно по итогам встречи в Саудовской Аравии Кремль выдвинул ряд условий для перемирия в Украине. В частности, одним из условий было подключение РФ к системе SWIFT.

Отметим, что такое действие повлечет смягчение санкций против России, на это не готовы пойти в Европе и уже сделали несколько заявлений, которые подтверждают решимость не снижать давление санкционных ограничений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРежим прекращения огняВойна в Украине