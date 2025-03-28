Адмирал НАТО: в мирных переговорах речь не идет о членстве Украины в Альянсе

Сейчас в рамках мирных переговоров речь не идет о членстве Украины в НАТО. Но исключать такой вариант не стоит.
Такое мнение в комментарии для материала РБК-Украина высказал глава Военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
"Главный приоритет сейчас для всех - это достижение справедливого и устойчивого мира", - сказал он.
Адмирал отметил, что на саммите в Вашингтоне в прошлом году НАТО подтвердило свою приверженность будущему членству Украины в Альянсе.
"Однако договоренности, что после начала и завершения мирных переговоров вступление Украины в НАТО произойдет автоматически, никогда не существовало", - констатировал Драгоне.
Он подчеркнул - на данный момент членство Украины в НАТО не является частью текущих переговоров о мире, но исключать этого не следует.
"В будущем, если будут выполнены все необходимые условия, в частности заинтересованность самой Украины и единодушная поддержка всех союзников, нельзя исключать возможности начала процесса укрепления связей между Украиной и НАТО", - отметил военный.
Американская делегация провела отдельные переговоры с украинской и российской сторонами по прекращению огня в Украине.
Недавно по итогам встречи в Саудовской Аравии Кремль выдвинул ряд условий для перемирия в Украине. В частности, одним из условий было подключение РФ к системе SWIFT.
Отметим, что такое действие повлечет смягчение санкций против России, на это не готовы пойти в Европе и уже сделали несколько заявлений, которые подтверждают решимость не снижать давление санкционных ограничений.
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