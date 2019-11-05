Адмінпослуги у будівництві повинні перевести в електронний формат, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру розвитку громад і територій України Олені Бабак до кінця року перевести надання адміністративних послуг в будівництві в електронний формат. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Повідомляється, що відповідне доручення Зеленський дав під час зустрічі з керівництвом Верховної ради та уряду у вівторок, 5 листопада.

"Глава держави відзначив необхідність перевести надання адміністративних послуг в будівництві в електронний формат і ввести автоматичну реєстрацію в реєстрі дозвільних документів. Також потрібно запровадити виключно судовий порядок оскарження права здійснення підготовчих, будівельних робіт за відповідними дозвільними документами та скасування декларації про готовність об'єкта до експлуатації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський доручив міністру оборони Андрію Загороднюку створити військову поліцію. Також до кінця року президент доручив впровадити систему управління силами оборони, яка відповідає стандартам НАТО.

Також повідомлялося, що Зеленський доручив до кінця поточного року ввести призначення пенсій через мобільний додаток. Також він поставив завдання ввести призначення пенсій при досягненні пенсійного віку без звернення особи.