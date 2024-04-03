В Администрации США будут искать способы экстренной поддержки Украины, - Кирби

"Мы уже приняли определенные безотлагательные меры. Вы видели, как Пентагон смог выделить 300 миллионов долларов, чтобы поддержать украинские силы в пакете экстренной помощи. Мы будем продолжать активно искать и рассматривать возможности для дальнейших действий", - подчеркнул представитель Белого дома.

Также он отметил, что правительство США до сих пор остается ограниченным в этой ситуации, ведь им "необходим закон о дополнительном финансировании".

На вопрос о том, существует ли дедлайн, когда правительство начнет больше действовать для поддержки Украины, Кирби сказал, что этот срок уже истек давно, когда президент подал запрос в Конгресс с пакетом помощи. Он отметил, что из-за бездействия законодателей в Палате представителей, украинские командиры на местах вынуждены принимать сложные решения относительно того, как экономить боеприпасы и одновременно защищать позиции.