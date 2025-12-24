Администрация Трампа собирается ускорить депортацию из США, - WP

Администрация президента США Дональда Трампа собирается ускорить депортацию нелегальных иммигрантов. Для этого планируют построить семь крупных центров принудительного содержания и еще 16 меньших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Издание ознакомилось с документом Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE). В нем говорится об изменениях системы содержания иммигрантов.
"Администрация Трампа ищет подрядчиков, которые помогут ей изменить систему содержания иммигрантов в США. План включает реконструкцию промышленных складов для содержания более 80 тысяч иммигрантов одновременно", - говорится в статье.
Согласно действующей системе содержания, людей перевозят в те заведения закрытого типа, в которых есть свободные места. В документе говорится, что ICE хочет ускорить депортацию, "создав централизованную систему перераспределения".
Большие складские помещения, предназначенные для переоборудования, будут выбираться вблизи основных логистических центров в Вирджинии, Техасе, Луизиане, Аризоне, Джорджии и Миссури. Они будут вмещать от 5000 до 10000 человек каждый.
Кроме того, предполагается переоборудование 16 меньших складских помещений, которые будут вмещать до 1500 человек каждый.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о планах введения новых миграционных ограничений. Он сообщил, что администрация вскоре расширит перечень стран, гражданам которых будет запрещен въезд на территорию США.
Отметим, министерство внутренней безопасности США сообщило, что администрация Дональда Трампа утроила размер выплат для мигрантов, которые согласятся добровольно покинуть страну. Размер так называемой стипендии увеличен до 3000 долларов.