Адміністрація Трампа може ввести нові санкції проти Ірану

Адміністрація президента США Дональда Трампа разом з Ізраїлем та низкою інших країн готується ввести новий пакет санкцій проти Ірану. Вони повинні вступити в силу до 20 січня.

Про це повідомляє американський портал Ахіоѕ з посиланням на власні джерела.

Так, за інформацією видання, напередодні спеціальний представник США по Ірану Елліот Абрамс вилетів у Тель-Авів, щоб обговорити з прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньяху нові обмеження проти Тегерана.

За даними джерел, санкції повинні обмежити можливості майбутнього президента США Джозефа Байдена повернутися до договору СВПД.

"Мета полягає в тому, щоб ввести якомога більше санкцій проти Ірану до 20 січня", - заявив ізраїльський джерело порталу.

Наголошується, що нові обмеження не будуть пов'язані з іранською ядерною програмою, але будуть спрямовані на стримування розробки в країні балістичних ракет.

Після переговорів у Тель-Авіві Абрамс відправиться в ОАЕ і Саудівської Аравії, щоб скоординувати пакет санкцій з владою цих країн, вважають співрозмовники порталу.

Ядерна угода з Іраном, також відома як Спільний комплексний план дій (СВПД), була укладена в 2015 році між Тегераном і "шісткою" міжнародних переговірників - Великобританією, Німеччиною, Китаєм, Росією, США і Францією.

Згідно з умовами угоди, окремий її учасник може відновити санкції ООН щодо Ірану в повному обсязі, якщо визнає, що умови угоди порушені.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про намір відновити практично всі санкції ООН проти Ірану, дія яких раніше було припинено.

Раніше Рада безпеки ООН відхилив проект резолюції США про продовження збройового ембарго проти Ірану.