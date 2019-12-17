Адміністрація Трампа утримується від визнання геноциду вірмен

Адміністрація президента США Дональда Трампа утрималася від схвалення резолюції Сенату, яка визнає геноциду вірмен в Османській імперії в 1915 році. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що незважаючи на те, що Білий дім утримався від схвалення резолюції, адміністрація президента США як і раніше вважає вбивства вірмен в Османській імперії масовими злочинами.

"Позиція адміністрації не змінилася. Наші погляди відображені в остаточному заяві президента з цього питання з квітня минулого року", - повідомив прес-секретар Держдепартаменту США Морган Ортагус.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 12 грудня Сенат США одноголосно прийняв резолюцію про визнання геноциду вірмен. Після цього Міністерство закордонних справ Туреччини викликало посла Сполучених Штатів Девіда Саттерфилда.

Раніше прес-секретар президента Туреччини Фахреттин Алтун заявив, що Туреччина засуджує рішення Сенату США щодо визнання геноциду вірмен. В Анкарі вважають, що визнання геноциду вірмен шкодить відносинам між Туреччиною та США.