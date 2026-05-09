Администрация Трампа обжаловала решение суда, который признал тарифы незаконными

В частности, в четверг коллегия из трех судей Международного торгового суда в Нью-Йорке, разделившись во мнениях, признала 10% пошлины Трампа незаконными и недействительными после того, как малые предприятия подали иск.

Правда суд, как известно, заблокировал введение пошлин только для трех импортеров, подавших иск: двух небольших предприятий и штатп Вашингтон.

В своем заявлении, поданном в пятницу, Министерство юстиции США сообщило, что обжалует это решение в Апелляционном суде США в Вашингтоне.

Речь идет о временных 10% пошлинах, которые администрация Трампа ввела по всему миру после того, как в феврале 2026 года Верховный суд отменил предыдущие - более высокие двузначные пошлин, которые Трамп вводил в 2025 году.

Reuters отмечает, что нынешние решение суда хоть касается лиш ряда пошлин, срок действия которых истекает примерно через два месяца, однако оно знаменует собой еще один удар по тарифным амбициям Трампа. Причем это произошло за неделю того, как лидер США должен будет обсудить торговую напряженность с главой Китая Си Цзиньпином.

Также это создает предпосылки для еще одной затяжной судебной тяжбы по поводу многомиллиардных сумм возмещения таможенных пошлин