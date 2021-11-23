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США ввели санкції проти компанії і судна, пов'язаних з "Північним потоком-2"

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Вівторок 23 листопада 2021 17:44
США ввели санкції проти компанії і судна, пов'язаних з "Північним потоком-2" Фото: США ввели санкції проти компанії і судна, пов'язаних з "Північним потоком-2" (nord-stream.com by Paul Langrock)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство фінансів Сполучених Штатів запровадило нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, під обмеження потрапили компанія Transadria Ltd і корабель, що знаходиться в її власності, "Марлін".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну США.

Згідно з даними американського відомства, компанія Transadria Ltd базується на Кіпрі. У той час як судно "Марлін" ходить під прапором Росії.

Нагадаємо, 19 січня США ввели санкції відносно ведучого "Північного потоку-2" судна "Фортуна" і його власника-компанії "КВТ-Рус".

Крім того, в середині листопада Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2".

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Сполучені Штати Америки Санкції Північний потік-2
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