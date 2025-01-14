Администрация Байдена хочет исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма, - AP

Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма. Это произойдет в рамках соглашения, заключенного при содействии католической церкви, по освобождению политических заключенных на острове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

В то же время АР отмечает, что Куба может вернуться в этот список уже на следующей неделе после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, ведь кандидат на должность госсекретаря США Марко Рубио является ярым сторонником ограничительных мер в отношении островного государства.

Как рассказал агентству представитель администрации Байдена, соответствующее объявление американские власти могут сделать сегодня, 14 января.

Отношения США и Кубы

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове, после чего объявили о введении торгово-экономического эмбарго.

В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей, а также о смягчении санкций.

В 2015 году администрация Обамы объявила об исключении Кубы из американского списка государств - спонсоров терроризма.

Сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года администрацию США возглавил республиканец Дональд Трамп. Он ужесточил правила поездок американцев на Кубу и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

Администрация Трампа также снова внесла Кубу в список государств - спонсоров терроризма.

В то же время администрация Джо Байдена неоднократно заявляла, что пересмотрит политику в отношении Кубы, но до сих пор не вывела страну из этого списка. Байден даже решил оставить санкции против Кубы, введенные Трампом.

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