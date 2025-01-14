Адміністрація Байдена хоче виключити Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму, - AP

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена планує виключити Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму. Це відбудеться у рамках угоди, укладеній за сприяння католицької церкви, щодо звільнення політичних в'язнів на острові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Водночас АР зазначає, що Куба може повернутися до цього списку вже наступного тижня після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, адже кандидат на посаду держсекретаря США Марко Рубіо є затятим прихильником обмежувальних заходів щодо острівної держави.

Як розповів агенству представник адміністрації Байдена, відповідне оголошення американська влада може зробити сьогодні, 14 січня.

Відносини США та Куби

США розірвали дипломатичні зв'язки з Кубою у 1961 році у відповідь на націоналізацію американської власності на острові, після чого оголосили про введення торговельно-економічного ембарго.

У грудні 2014 року Барак Обама, який обіймав тоді посаду президента США, визнав, що колишня політика Вашингтона щодо Гавани не працює, і оголосив про початок руху до нормалізації двосторонніх зв'язків, а також про пом'якшення санкцій.

У 2015 році адміністрація Обами оголосила про виключення Куби з американського списку держав - спонсорів тероризму.

Зближення двох країн призупинилося після того, як у січні 2017 року адміністрацію США очолив республіканець Дональд Трамп. Він посилив правила поїздок американців до Куби та ввів заборону на ведення бізнесу з організаціями, контрольованими кубинськими військовими.

Адміністрація Трампа також знову внесла Кубу до списку держав - спонсорів тероризму.

Водночас адміністрація Джо Байдена неодноразово заявляла, що перегляне політику щодо Куби, але досі не вивела країну з цього списку. Байден навіть вирішив залишити санкції проти Куби, введені Трампом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.