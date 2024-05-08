Администрация Байдена хочет ограничить Китаю доступ к моделям искусственного интеллекта, - Reuters

Министерство торговли США рассматривает возможность принятия новых нормативных мер по ограничению экспорта проприетарных моделей искусственного интеллекта или моделей искусственного интеллекта с закрытым исходным кодом, чье программное обеспечение и данные, на которых он обучается, держат в секрете.

Издание пишет, что эти действия дополнят ряд мер, принятых за последние два года, чтобы заблокировать экспорт чипов искусственного интеллекта в Китай. США пытаются замедлить развитие Пекином передовых технологий, которые можно использовать для военных целей.

Сейчас ничто не останавливает американских гигантов в сфере искусственного интеллекта, таких как Microsoft, Alphabet или Google DeepMind, которые разработали одни из самых мощных моделей искусственного интеллекта с закрытым исходным кодом, продать их практически любому человеку в мире без государственного контроля.

Исследователи из государственного и частного сектора обеспокоены тем, что противники США могут использовать модели, которые анализируют огромные объемы текста и изображений для обобщения информации и создания контента, для проведения агрессивных кибератак или даже для создания мощного биологического оружия.

Как будет работать экспортный контроль

Reuters пишет, что для разработки экспортного контроля над моделями искусственного интеллекта США могут обратиться к пороговому значению, основанному на объеме вычислительной мощности, необходимой для обучения модели.

Когда этот уровень будет достигнут, разработчик должен сообщить о своих планах разработки модели ИИ и предоставить результаты испытаний Министерству торговли.

Источники издания сообщают, что этот порог вычислительной мощности может стать основой для определения того, какие модели ИИ будут подлежать экспортным ограничениям.