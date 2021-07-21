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Адміністрація Байдена готує роз'яснення щодо ситуації з "Північним потоком-2"

Автор: Артур Родивилов

Зовнішньополітичне відомство США незабаром розкриє більше інформації про стан переговорів з Німеччиною щодо проекту "Північний потік-2". Це стосується контексту гарантій безпеки України та союзників НАТО на східному фланзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прес-секретаря Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.

Вона підтвердила, що під час зустрічі президента США Джо Байдена і канцлера ФРН Ангели Меркель минулого тижня це питання було темою дискусій.

"Я очікую, що Держдепартамент США та інші відомства незабаром матимуть більше інформації з цього питання", - зазначила вона.

Прес-секретар Білого дому нагадала, що президент Байден доручив своїй команді працювати з командою Меркель в питанні про те, "як ми можемо відповісти на цей виклик, навіть з урахуванням того, що газопровід був завершений на 90%, коли нинішня адміністрація почала виконувати свої обов'язки".

"Президент тоді планував звернути увагу на нашу стурбованість, що цей проект загрожує європейській енергетичній безпеці, безпеці України, союзників і партнерів на східному фланзі НАТО", - додала Псакі.

Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg повідомило, що отримало в своє розпорядження чорновий варіант проекту угоди Німеччини і США по "Північному потоку-2".

За даними видання, угода зобов'яже Німеччину використовувати всі доступні важелі впливу, щоб продовжити на 10 років угоду між Україною і Росією про транзит газу після його закінчення в 2024 році.

Крім того, угода передбачає зобов'язання Німеччини застосувати національні заходи проти Росії, якщо Москва застосує газ як зброю проти України.

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Північний потік-2