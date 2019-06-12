На адмінкордоні з Кримом затримали бойовика місцевої "самооборони"

На адміністративному кордоні з окупованим Кримом затримали бойовика "кримської самооборони". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Повідомляється, що кримчанина затримали на КПВВ "Каланчак". Українські правоохоронці встановили, що в 2014 році під час анексії півострова він входив до формування "Самооборона Криму". За словами затриманого, він приїхав на підконтрольну Україні територію, щоб відновити український паспорт.

"Чоловік пояснив, що хотів поїхати на заробітки за кордон, і для цього йому потрібен був паспорт громадянина України", - йдеться в повідомленні.

Затриманому оголосили підозру в участі в діяльності незаконних збройних формувань. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Луганській області співробітники Національної поліції України затримали бойовика, який проходив військову службу в незаконних збройних формувань "ЛНР".

Також додамо, що в Луганській області під час несення служби з охорони громадського порядку і безпеки в селищі Мілове бійці батальйону "Луганськ-1" виявили та затримали бойовика так званої "ЛНР"