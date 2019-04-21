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На адмінкордоні з Кримом окупанти опитують людей з приводу виборів


Окупанти проводять опитування про участь у голосуванні, запитують людей в якому місті, за якого кандидата голосуватимуть

Російські прикордонники на адміністративному кордоні з окупованим Кримом опитують людей про участь у голосуванні на виборах президента України. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Повідомляється, що всі контрольні пункти працюють у штатному режимі. Конфліктних ситуацій, а також провокацій з боку окупантів не зафіксовано.

За інформацією громадян, які перетинають адміністративний кордон окупованого Криму в напрямку материкової частини України, окупанти проводять опитування про те, чи будуть вони голосувати, в якому населеному пункті, за якого кандидата і на виборчій дільниці.

Нагадаємо, станом на 14:00, отримано 562 повідомлення про порушення виборчого законодавства в ході другого туру виборів президента України.

Крім того, було повідомлення про замінування виборчої дільниці в Донецькій області. Більше всього повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом, надійшло в Києві, Дніпропетровській і Донецькій областях.

зокрема, додамо, що останній виборчу дільницю в Лебединському в Донецькій області, з яким виникли проблеми, запрацює найближчим часом. Представники ділянки відмовляються виконувати свої обов'язки через небезпеки. Сам ділянка знаходиться на лінії розмежування.

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