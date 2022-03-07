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Adidas зупиняє роботу в Росії, але не виходить остаточно

Автор: Тетяна Самарук

Відомий спортивний бренд Adidas заявив, що зачиняє свої магазини у РФ, але наразі не виходить з російського ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку компанії у linkedin.

"Ми вирішили призупинити роботу наших магазинів і нашого сайту в Росії до подальшого повідомлення", - пише Adidas.

Також компанія продовжить виплату заробітних плат працівникам і не виходить з ринку РФ остаточно, а "до подальшого повідомлення".

Раніше ми повідомляли, що найбільша у світі біржа фрілансу Upwork припинить роботу в Росії та Білорусі.

Також нещодавно ми писали, що Zara припинила продажі на території Росії.

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