Адаптивний карантин: в СН виступають за послаблення обмежень для малого бізнесу

Адаптивний карантин повинен стосуватися ослаблення обмежень роботи малого бізнесу. Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в регіонах повинні відкриватися всі невеликі заклади, де немає скупчення людей.

"Я думаю, що адаптивний карантин по регіонах має стосуватися і малого бізнесу. Там, де не дуже велика динаміка захворювань, давайте відкривати ринки, кав'ярні, де немає великих скупчень людей. Давайте відкривати малі магазини. Зокрема, непродуктові. Давайте відкривати все, що стосується краси і здоров'я. Невеликі. Ми не говоримо зараз про великих фітнес-центрах, де по 300-500 (людина - ред.) збирається. А це про салон краси, де може зайти одна дівчина, а інша почекати на вулиці", - заявив Корнієнко.

Також нардеп зазначив, що робота малого бізнесу повинна супроводжуватися карантинними обмеженнями.

"Важливо - це дистанція, це масковий режим. Але я думаю, що за 60 днів українці до цього вже звикли. Плюс-мінус всі розуміють, що ця історія не на день. Але це не повинно заважати бізнесу", - сказав Корнієнко

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про кроки після 11 травня, коли будуть запускати адаптивний карантин. При цьому він зазначив, що в разі спалаху коронавіруса уряд буде посилювати заходи саме в конкретному регіоні, а не по всій країні.

Раніше уряд представив план виходу країни з карантину, що складається з п'яти етапів. При цьому наступні етапи можуть початися одночасно.