ACP не имела права инициировать в судах банкротство "Олимпекс Купе Интернейшнл", - трудовой коллектив

Агент Argentem Creek Partners (ACP) - компания Madison - не имела права инициировать в судах банкротство компании "Олимпекс Купе Интернейшнл", которая входит в GNT Group и управляет зерновым терминалом в Одесском морском торговом порту, поскольку не является кредитором компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителей трудового коллектива компаний в комментарии Delo .

Отмечается, что кредитовали холдинг GNT под корпоративные права от ACP фонды ACP I Trading LLC и Pathfinder Strategic Credit II (находящиеся на Каймановых островах). Компании GNT выступили поручителями и предоставили в залог часть своих производственных активов в порту.

"Согласно кредитному договору, спор между сторонами должен разрешаться в арбитражном порядке в соответствии с регламентом Лондонского международного коммерческого арбитражного суда (LCIA)", - отметят в компании.

Как известно, 7 февраля 2023 года Окружной суд города Никосия (Кипр) принял приказ, запрещающий кредитору ACP и его агенту Madison взимать долг или совершать другие подобные действия с имуществом холдинга. В таком случае открывать процедуру банкротства нельзя.

"Банкротом можно считать компанию, которая не может рассчитаться по предъявленному долгу - то есть неплатежеспособную. В судебных исках "не кредитор" Madison выставил требования на сумму около 15 млн грн к "Олимпексу" и около 80 млн грн к "Металзюкрейну". Новоназначенные" подконтрольные директора от кредитора - львовские юристы Hillmont Partners Игорь Кулак ("Олимпекс") и Андрей Дашо ("Металзюкрейн") - без возражений (и явно незаконно) признают задолженность перед Madison, а также заявляют, что компании не способны погасить задолженность из-за отсутствия средств необходимом размере", - добавляют в статье Delo.

Представители трудовых коллективов "Олимпекс Купе Интернейшнл" и "Металзюкрайн корп лтд" утверждают, что на счетах было больше средств, чем заявлено к оплате (свои утверждения подтверждают банковскими выписками). То есть они были платежеспособными, ведь активно оказывали услуги по перевалке агропродукции в порту в рамках зернового коридора.

Трудовой коллектив надеется, что 27 июня Западный апелляционный хозяйственный суд сможет разобраться в очевидных вопросах и принять решение по сути относительно банкротства "Олимпекс".

Напомним, в декабре 2022 года кредитор Argentem Creek Partners заявил о принудительном взыскании кредита в $75 млн (плюс процента) с GNT Group. Фонд дал украинцам во исполнение обязательств пару часов. В GNT заявили, что данное решение было неожиданным. В холдинге обвиняют ACP в рейдерстве с помощью коррумпированной судебной системы при административном давлении со стороны властей.

Как недавно заявили в СМИ в GNT Group, из-за рейдерских действий ACP, в том числе открытия банкротства, в январе-феврале 2023 года холдинг потерял часть контрактов с контрагентами – международными трейдерами. В частности, они отказались от контрактов на перевалку через портовый терминал и от трейдерских операций с GNT Group по предварительным приблизительным оценкам по меньшей мере 0,5 млн тонн зерна.

ACP владеет и управляет фондами-кредиторами ACP I Trading LLC и Pathfinder Strategic Credit II LP (фонды находятся на Каймановых островах).

Холдинг GNT Group владеет крупным зерновым терминалом в Одесском морском торговом порту (больше известен на рынке под названием "Олимпекс") и является трейдером агропродукции.