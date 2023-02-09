Суд запретил кредитору Argentem Creek Partners продавать зерновой терминал GNT Group в Одессе

7 февраля 2023 года Окружной суд города Никосия (Кипр) принял приказ, запрещающий кредитору Argentem Creek Partners (ACP) и его агенту Madison Pacific Trust Ltd (Гонконг) совершать действия, направленные на завладение, обременение или продажу зернового терминала в Одесской морской торговле, принадлежащий компании GNT Group и ее законным владельцам – Владимиру Науменко и Сергею Гроге.

Это был вынужденный шаг со стороны акционеров, поскольку кредиторы действуют по отношению к GNT Group достаточно агрессивно. И чтобы уменьшить угрозы работе «зернового коридора», возникшие из-за таких действий, владельцы группы компаний обратились в кипрский суд.

Как ранее заявляла GNT Group, кредиторы пытаются обесценить бизнес с последующей непрозрачной перепродажей активов компании заинтересованной третьей стороне. В интервью «Бизнес Цензору» владельцы GNT Group Владимир Науменко и Сергей Гроза отметили, что «в первой половине декабря мы говорили о реструктуризации долговых обязательств, чтобы не потерять рабочий капитал GNP Group, что привело бы к снижению показателей ее деятельности. А в конце декабря кредиторы по всем признакам приступили к рейдерскому захвату компании».

6 февраля стало известно, что ACP инициирует дело о банкротстве компании Olimpex Coupe International (Олимпекс Купе Интернешнл), осуществляющей оперативное управление работой зернового терминала. То есть кредитор для достижения своей цели заработка на продаже компании, во время войны и в разгар работы «зернового коридора», решил банкротить зерновой терминал. При этом кредиторов не беспокоит, что в случае банкротства, агропроизводители вряд ли доверят свое зерно компании, управлять которой будет арбитражный управляющий, ставящий под угрозу действие зерновой сделки.

К счастью для Украины, играющей ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности, приказ кипрского суда значительно усложняет возможности ACP по уничтожению украинского бизнеса. В настоящее время отгрузка зерновых в Одесском порту идет под контролем специалистов GNT Group – ACP не осуществляет эту деятельность.

GNP Group взяла кредит у Argentem Creek Partners на сумму $75 млн в 2019 году под залог корпоративных прав компании, стоимость которых в разы превышала этот кредит. из-за войны с россией их погашение было затруднено. Но с началом работы "зернового коридора" появились возможности расчетов по кредитам. GNT Group неоднократно заявляла о своей готовности погасить задолженность любым цивилизованным способом. Кредитор категорически отказывается идти на переговоры по GNT Group. АCP же инициировал принудительное взыскание долга с элементами рейдерского захвата компании.

В декабре 2022 года GNT было предоставлено всего два часа, чтобы выполнить требования ACP по возврату кредита. Представители кредитора, действовавшие по доверенности, сразу изменили юридические адреса управляющих компаний GNP Group из Одессы во Львов. Что с точки зрения релокации бизнеса во время войны не имеет никакого содержания – сам зерновой терминал во Львов все равно перенести нельзя. Также была инициирована смена директоров украинских компаний. Это противоречит условиям корпоративного договора, согласно которому представитель кредитора мог назначить только коммерческих директоров (с правом подписи) без смены директоров компаний.

GNT отмечает, что кредиторы перешли к принудительному взысканию только тогда, когда терминал стал ценным активом. За шесть месяцев работы «зернового коридора» через терминал компании было перевалено около 1,5 млн. тонн аграрной продукции.

Для недопущения блокирования работы зернового терминала GNP Group обжалует в судах существующие на сегодня незаконные решения регистраторов и судов, инициированных ACP.

GNT Group – ведущая украинская стивидорная компания, работающая в Одесском морском торговом порту и экспортер сельскохозяйственной продукции. Основным бизнесом GNT Group, начатым в 1993 году по созданию компании Олимпекс Купе Интернейшнл, является перевалка зерновых и масличных культур и сопутствующие услуги (экспедирование грузов и агентирование флота). Деятельность осуществляется на базе собственного современного зернового терминала и производственного участка «Сухой Порт», на котором размещен комплекс подготовки зерновых и масличных культур. Зерновой терминал «Олимпекс Купе Интернейшнл» входит в десятку крупнейших в Украине. Объем инвестиций в его развитие – более $80 млн.