Абстрактні страхи і виправдання. Кулеба відреагував на відмову Німеччини передавати ЗСУ танки

Відмова Німеччини передавати українським військовим танки і БМП є необґрунтованою і демонструє абстрактні страхи Берліна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в Twitter.
За його словами, сигнали з Німеччини про постачання нової зброї для України розчаровують, враховуючи те, наскільки сильно ЗСУ необхідні танки "Леопард" і БМП "Мардер" для порятунку мирного населення від геноциду.
"Ніякого раціонального аргументу, чому цю зброю не можна надати, тільки абстрактні страхи і виправдання. Чого боїться Берлін, а Київ - ні?", - зазначив міністр.
Нагадаємо, у понеділок, 12 вересня, міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Німеччина в черговий раз відмовляється від передачі танків і бронетранспортерів Україні.
Вона пояснила це тим, що "жодна країна ще не почала поставки такого озброєння західного зразка для ЗСУ".
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