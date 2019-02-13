Абсолютна більшість українців впевнені, що Росія веде проти України війну

На Заході України впевненість в цьому значно вища

Почти три четверти граждан (72%) убеждены, что между Россией и Украиной идет война, еще 14% считают, что нет, а остальные не определились. Об этом на презентации результатов соцопроса сказал аналитик фонда "Демократические инициативы" Сергей Шаповал, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Аналитик отметил существенные региональные различия. Так, в Западном регионе Украины 91% респондентов считают, что идет война, а в Восточном регионе - только 47%. "То есть разрыв почти вдвое", - добавил он.

Исследование было проведено Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование общенационального опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", среди важнейших проблем для Украины в целом граждане называют военные действия на Донбассе (49%) и коррупцию в государственных органах (45%).

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Петр Порошенко в конце января 2019 года предложил установить с Россией "холодный мир". Президент подчеркнул, что "люди устали от войны и на этой болезненной эмоции неутомимо играет российская пропаганда".