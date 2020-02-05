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Держстат уперше назвав частку жінок серед керівників

Новини » Суспільство     05.02.2020 - 16:31
Держстат уперше назвав частку жінок серед керівників
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У державних та комунальних установах частка жінок-керівників перевищує 60%

Держана служба статистики уперше розрахувала частку жінок серед керівників юридичних осіб в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, станом на 1 січня 2020 року серед 1 350 627 юридичних осіб у 28,93% керівниками були жінки.

У той же час у 93 952 органах державної влади (установи, заклади) частка жінок-керівників становила 63,70%. Серед них у 9613 державних організаціях 38,16% були жінками, а у 59103 комунальних організаціях - у 76,96%.

Також висока частка жінок-керівників у 28486 профспілках - 61,47%, та 32700 об'єднаннях співвласників багатоквартирного будинку - 52,70%.

Серед керівників 26347 релігійних організацій жінками є 4,57%.

Також низька частка жінок у 185 концернах - 7,03%, 554 корпораціях - 12,45% та 79 консорціумах - 20,25%.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, більшість українців (від 56% до 68%) вважають, що у сферах суспільного життя чоловіки і жінки мають рівні права для своєї самореалізації.

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