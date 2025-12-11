ua en ru
Чт, 11 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Абсолютно разное понимание": Зеленский раскритиковал США из-за доверия вбросам россиян

Украина, Четверг 11 декабря 2025 18:57
UA EN RU
"Абсолютно разное понимание": Зеленский раскритиковал США из-за доверия вбросам россиян
Автор: Милан Лелич, Антон Корж

Украине приходится постоянно убеждать США в том, что ситуация на линии фронта не имеет ничего общего с выдумками России. Это очень странно, поскольку США имеют собственную разведку, собственные спутники, а разведывательные данные Украина получает от Вашингтона.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами 11 декабря, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский отметил, что его крайне удивляет разное видение ситуации на поле боя у Украины, европейских партнеров и в США. Обычно это происходит после того, как американцы пообщаются с российскими военными.

"Честно говоря, не понимаю, как это может быть, когда доступ к спутникам есть у всех этих сторон, и мы получаем информацию от спутников партнеров, а не наоборот. И со всем тем нам надо брифинговать, нам надо опровергать иногда большую чушь, потому что абсолютно разное понимание, что на поле боя происходит", - пожаловался президент.

По мнению Зеленского, такая ситуация говорит о том, что россияне информационно работают сильнее партнеров, удачно распространяя свою ложь и выдумки, которые выдают за реальность. Выходом может стать более тесное сотрудничество военных на своем уровне.

"Я постоянно это подчеркиваю нашим военным - они должны ежедневно работать с американцами. Ежедневно разговаривать, ежедневно говорить, ежедневно брифинговать, ежедневно давать реальную информацию", - отметил президент.

"У всех на самом деле должна быть реальная информация"

Зеленский рассказал, что иногда случаются ситуации, когда Украина и США показывают друг другу одну и ту же карту. Но Украина по реальным данным утверждает об окружении россиян, а американцы, с российских слов - о якобы окружении украинских военных.

"Я просто не понимаю, как так может быть. Одно и то же село, и так по-разному мы на это смотрим. Единственный плюс - мы слышим друг друга, и время отвечает на эти вопросы. Время дает снова и снова подтверждение Америке и другим партнерам, что российские заявления не соответствуют действительности, а Украина может значительно больше, чем кто-то рассчитывал", - добавил президент.

Зеленский также вспомнил выдумки российского диктатора Владимира Путина и россиян в целом относительно Покровска и Купянска. Покровск россияне "захватывали" еще летом, а Купянск, по словам Путина, вообще якобы "окружили".

Самое удивительное то, что американцы, имея разведку и спутниковую группировку, потом обращаются к Украине и требуют подтвердить российскую чушь. Зеленский "прошелся" по американцам, посоветовав им ориентироваться на разведывательные данные, а не на "кто-то где-то сказал".

"Я, честно, удивлен такими вопросами. У всех на самом деле должна быть реальная информация и особенно у тех, кто имеет сильные спутники, сильную разведку, сильные медиа, а не просто ориентируется на то, что "кто-то где-то сказал", кто-то кому-то передал и так далее", - резюмировал президент.

Путин и его побасенки

Отметим, что только сегодня, 11 декабря, российский диктатор Владимир Путин уже в который раз нафантазировал очередные "успехи" своей армии. На этот раз он заявил о "захвате" Северска Донецкой области.

В украинском Оперативном командовании "Восток" 10 декабря сообщали, что хоть ситуация в Северске напряженная, слухи о контроле российских оккупантов над городом являются ложными. Украинские военные ведут бои за город. А российские "флаговтики" - солдаты-смертники, которых отправляют для видео поставить флаг РФ на зданиях - были ликвидированы Силами обороны.

При этом это уже далеко не первый раз, когда Путин прилюдно врет о "захвате" украинских городов. В частности, недавно диктатор хвастался оккупацией Покровска и Купянска. Однако ВСУ сейчас контролируют большую часть первого города, а что касается Купянска - россиян там почти нет, большинство из них уничтожено, ведется зачистка города.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Соединенные Штаты Америки Российская Федерация Украина Владимир Зеленский
Новости
Будет ли энергетическое перемирие и когда возможно прекращение огня: что говорит Зеленский
Будет ли энергетическое перемирие и когда возможно прекращение огня: что говорит Зеленский
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений