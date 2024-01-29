"Абсолютно неправильно": Зеленский о случаях задержания мужчин представителями ТЦК

По словам президента, мобилизация в Украине должна быть справедливой, в то же время необходимо помнить и о демобилизации.

"Многие отвоевали 700 дней на поле боя, я благодарен им, но благодарности от общества мало. Нужно давать ротации, широкие отпуска, деньгами все не закроешь. Зарплата высокая, но нужна справедливость. Я жду от военных закона о справедливой мобилизации", - сказал Зеленский.

Он отметил важность комплексного и справедливого законопроекта. В то же время отметил, что случаи поиска призывников на улицах с применением силы не являются правильными.

"Они не должны это делать, поэтому я и попросил сделать законопроект, чтобы такого не было. Есть возможности цифровизации, мы можем решить этот вопрос современно", - добавил Зеленский.

Мобилизация в Украине

В декабре 2023 года Зеленский на пресс-конференции заявлял, что Генштаб попросил мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев. При этом глава государства отметил, что пока не видит потребности в этом. По мнению президента, мобилизация в Украине - это прежде всего вопрос справедливости. Речь идет не только о военных, но и для тех, кого будут набирать в армию.

Кроме того, правительство дорабатывает законопроект о мобилизации, который должен частично изменить принципы ее проведения. Детальнее о том, почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.