Абсолютный антирекорд. Россияне обстреляли Херсонскую область более сотни раз

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 16 января, обстреляли территорию Херсонской области 102 раза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы облсовета Юрия Соболевского.
"102 зафиксированных обстрела по территории деоккупированной части Херсонской области за прошедшие сутки. Сегодня это абсолютный антирекорд", - написал он.
Несмотря на это, Херсонская область возобновляется и, по словам Соболевского, этот процесс не остановить каким-либо террором.
Напомним, вчера россияне обстреляли детскую больницу в Херсоне.
К тому же, херсонским коммунальщикам и работникам райсоветов выдают бронежилеты из-за опасности обстрелов.
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