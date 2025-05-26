Абсолютное большинство украинцев верят в победу, - социолог

По его словам, оптимизм никуда не делся. Абсолютное большинство украинцев, когда спрашиваешь, что ты в первую очередь чувствуешь, когда думаешь об Украине, говорят: надежду.

"Это надежда, это вера в будущее, это вера в победу. Мы спрашивали, верите ли вы в победу. Да, верят. Конечно, есть какая-то доля людей, сначала 5%, потом 2%, а потом где-то выросла до 8-10%, говорят, что нет, я не верю в победу, все будет плохо", - сказал он.

По его мнению, пессимизм есть, но он минимален.

"Абсолютное большинство украинцев: а) верят в победу; б) имеют надежду на наше будущее и, конечно, они хотят жить в обновленной Украине", - констатировал он.