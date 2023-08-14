Абсолютное непонимание войны. Подоляк ответил на заявления о "медленном" контрнаступлении

"Любые заявления о том, что Украина недостаточно быстро продвигается на поле боя или возвращает мало территорий, является не только проявлением странного морального положения авторов, но и демонстрацией абсолютного непонимания войны, ее этапов", - написал он.

Подоляк подчеркнул, что задача Вооруженных сил Украины состоит не в организации масштабных боев за каждый населенный пункт на пути к границам 1991 года. Так, задачи наших бойцов состоят в системном уничтожении способности армии врага - ее логистики, технического потенциала, офицерского и личного состава.

При этом советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что с этой задачей украинские военные сегодня справляются полностью.

"А дальше все будет, как нужно Украине…" - написал Подоляк.

Контрнаступление ВСУ

Тему контрнаступления Украины активно обсуждали еще до его начала. Однако из-за значительного внимания к этой теме некоторые западные политики и в СМИ уже называли контрнаступление ВСУ "медленным", или не таким, как этого ожидалось.

При этом украинское военно-политическое руководство неоднократно отвечало на такие упреки. Там заявляли, что контрнаступление с точки зрения эффективности идет по плану.

К примеру, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что его раздражают такие комментарии, ведь "это не шоу, а каждый метр дается кровью".

Добавим, что в Совете национальной безопасности США отмечали, что россияне в течение многих месяцев возводили несколько линий обороны на оккупированной территории Украины. Поэтому это замедляет продвижение украинских войск.

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