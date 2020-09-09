ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Абромавічус незабаром покине "Укроборонпром"

Автор: РБК-Україна

Генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус незабаром покине свою посаду. Його може замінити Сергій Тихонов.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

За його словами, основна причина ротації - прибутковість і стратегія розвитку "Укроборонпрому".

Зазначимо, Сергій Тихонов був депутатом третього скликання Верховної ради. Згідно з реєстром електронних декларацій, він працює в директораті з питань національної безпеки і оборони Офісу президента

Нагадаємо, в кінці серпня минулого року Айварас Абромавічус був призначений генеральним директором "Укроборонпрому". Це його другий захід на високі посади в Україні після того, як він у квітні 2016 року залишив пост міністра економіки разом з урядом Арсенія Яценюка.

Крім того, у вересні 2015 року стало відомо, що Литва не буде позбавляти Абромавичуса литовського громадянства у зв'язку з отриманням українського.

Додамо, що Володимир Зеленський не знав про наявність подвійного громадянства в Айвараса Абромавичуса до призначення його главою "Укроборонпрому".

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Айварас АбромавічусУкроборонпром