Абромавічус призначив заступника з питань трансформації

Голова концерну "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус призначив Романа Бондаря своїм заступником з питань трансформації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу відомства.

Відповідний наказ підписано 19 вересня.

"Бондар очолить Центр трансформацій - реактор змін корпоративної культури та управлінських практик, внутрішніх процесів і системи управління бізнесом; введе управління ефективністю та міжнародні стандарти корпоративного управління", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Абромавічус підписав укази про призначення на посаду директора департаменту закупівель Надію Бігун, на посаду директора фінансово-економічного блоку Сергія Иванюту і на посаду директора департаменту управління проектами - Олега Яковенка.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що голова державного концерну Айварас Абромавічус ініціював внутрішні розслідування в "Укроборонпромі". стосуються Розслідування діяльності колишнього керівництва концерну.

Крім того, Абромавічус виступив проти перепідпорядкування концерну Міністерству оборони України. За його словами, Міноборони існує конфлікт інтересів стосовно "Укроборонпрому".