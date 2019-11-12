Військовий прокурор назвав число кримінальний проваджень щодо "Укроборонпрому"

Фото: Віктор Чумак (сторінка Чумака у Facebook)

Чумак заявив, що таких проваджень більше 130

На сьогодні у Генеральної прокуратури є понад сотня кримінальних проваджень, які стосуються "Укроборонпрому". Про це заявив заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор України Віктор Чумак в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Загалом, це 134 кримінальних провадження, у яких за словами Чумака, "фігурують мільярди гривень".

"Вони (ці кримінальні провадження, - ред.) за одними і тимиж статтями: або зловживання владою, які призводять до серйозних збитків державі, або розкрадання, або заволодіння майном", - заявив Чумак.

Він також додав, що прокуратура працює абсолютно без політичного тиску та "без політичних уподобань".

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з колективами трьох харківських заводів, які входять до "Укроборонпрому". Станом на 1 листопада 2019 року підприємства заборгували працівникам 463 млн гривень. У зв'язку з цим Зеленський закликав гендиректора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавічуса провести консультації з урядом щодо вирішення питання погашення заборгованості по зарплаті.