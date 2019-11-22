Абромавічус призначив собі десятого заступника

Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавічус призначив Ігоря Фоменка заступником з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальній техніці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу концерну.

Як повідомляється, головним завданням в роботі Фоменко є підвищення ефективності роботи підприємств галузі.

Основними напрямками роботи визначено: планування, організація, управління, координація і контроль роботи підприємств галузі; забезпечення і задоволення потреб як внутрішніх, так і зовнішніх споживачів і замовників", - йдеться в повідомленні.

Серед інших завдань - розширення номенклатури та географії продажів продукції і послуг; розвиток державно-приватного партнерства; формування позитивного відомого світового бренду.

Раніше Фоменко обіймав керівні посади на Луганському патронному заводі, в Холдинговій компанії "АвтоКРаЗ", Corum Group, ICDI Group.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ввів в наглядову раду державного концерну "Укроборонпром" Андрія Єрмака, а також генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського.

Крім того, 30 серпня президент Володимир Зеленський призначив генеральним директором держконцерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.