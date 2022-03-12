RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Абрамовича відсторонили від посади директора "Челсі"

Автор: Артем Горовенко

Англійська Прем'єр-ліга (АПЛ) відсторонила російського мільярдера і власника футбольного клубу "Челсі" Романа Абрамовича від посади клубного директора. Рішення прийнято у зв'язку з санкціями Великобританії проти олігарха.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт АПЛ.

"Після введення санкцій урядом Великобританії правління Прем'єр-ліги відсторонило Романа Абрамовича з посади директора футбольного клубу "Челсі", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що рішення не впливає на можливості клубу тренуватися і грати матчі, згідно раніше виданої урядової ліцензії, термін дії якої закінчується 31 травня 2022 року.

Нагадаємо, цього тижня Британія розширила санкції проти Росії за війну в Україні, внісши в чорний список російських олігархів, у тому числі Романа Абрамовича.

Також повідомлялося, що "Челсі" опинився на межі банкрутства через санкції проти власника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧелсиРоман АбрамовичСанкції проти РосіїВійна Росії проти України