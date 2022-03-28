Абрамович та учасники делегації України на переговорах мали ознаки отруєння, - WSJ

Російський олігарх Роман Абрамович та учасники української делегації на переговорах з Росією мали симптоми отруєння після зустрічі, яка відбулася в Києві на початку цього місяця. Таку інформацію повідомляють люди, знайомі з цією ситуацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання The Wall Street Journal .

Як розповідає видання, Абрамович, який курсував між Москвою, Львовом та іншими переговорними майданчиками, а також двоє українських переговорників відчули симптоми, які включали почервоніння очей, постійну сльозотечу та лущення шкіри на обличчі та руках.

За словами джерел WSJ, Абрамович та переговорники підозрюють, що до цього можуть бути причетні прихильники "жорсткої лінії" в Росії, які хочуть саботувати переговорний процес про припинення війни. Однак точно невідомо, хто саме причетний до цього.

Наразі, як повідомляє видання, Абрамович та переговорники, серед яких Рустем Умеров, перебувають у нормальному стані, їх життю нічого не загрожує.

З Абрамовичем також зустрічався президент Володимир Зеленський. Глава держави, за даними WSJ, не постраждав. Прес-секретар Зеленського розповів виданню, що у нього немає жодної інформації про будь-які підозри на отруєння.

Джерела WSJ зазначили, що західні експерти, які розглянули інцидент, сказали, що важко визначити, чим саме були викликані симптоми: хімічною чи біологічною отрутою, чи якимось електромагнітним випромінюванням.

Зазначимо, що група журналістів-розслідувачів Bellingcat теж заявила, що члени української делегації, які брали участь у переговорах у ніч з 3 на 4 березня 2022 року, відчували симптоми отруєння.