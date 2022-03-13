Абрамович рятує свою яхту від арешту. Перегнав судно до Чорногорії

За інформацією проекту, який моніторить рух океанських суден, супер'яхту олігарха під прапором Бермудів перегнали з порту Барселони в чорногорський Тіват.

Оскільки Чорногорія не є членом Європейського Союзу, будь-які санкції ЄС в цій країні не є підставою для арешту судна.

Власник футбольного клубу "Челсі", що має частки в сталеливарних гігантах "Євраз" та "Норильський нікель" Роман Абрамович потрапив під санкції через напад РФ на Україну - олігарх звинувачується в причетності до дестабілізації країни, підриву і загрози територіальній її цілісності, суверенітету і незалежності.

Санкції включають заморозку активів, заборону на операції в Британії, а також заборону на в'їзд в країну.

Також повідомляється, що закон про економічні злочини, що набирає чинності наступного тижня, дозволить британському уряду рухатися далі та швидше щодо санкцій.