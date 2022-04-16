Абрамович на переговорах є членом російської делегації, - Зеленський

Російський олігарх Роман Абрамович бере участь у мирних переговорах між Україною і Росією як представник російської делегації. При цьому відноситься до тих, хто схильний до дипломатичного шляху вирішення проблем.

"Я не думаю, що у когось з російського боку є нейтральна позиція. Я думаю, що їх дипломати і бізнесмени відстоюють російську сторону, тільки свої інтереси. Наші інтереси не можуть збігатися. Ми можемо бути зацікавлені у вирішенні якихось питань невійськовим шляхом, припинення війни. Я думаю, що Абрамович у складі цієї делегації, як мені говорили, представляв ту сторону, яка виступає за дипломатичне вирішення цього питання і припинення війни", - сказав Зеленський.

Але, за його словами, "ніхто не може сказати, наскільки це правда чи якась гра". Проте залучення Абрамовича до переговорів може дещо збалансувати позицію російської сторони, де домінують прихильники крайньої точки зору, що передбачає "знищення українського народу".

"Якщо є такі люди на їхньому боці, це їх право, але якщо ми будемо продовжувати переговори, то присутність там економіки серед військового компонента, серед дипломатів - вважаю, що це непогано", - додав Зеленський.