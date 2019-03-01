Абраменко визнаний найкращим спортсменом лютого в Україні

Спортсмен здобув перше в історії країни срібло чемпіонату світу

Национальный олимпийский комитет Украины признал вице-чемпиона мира по фристайлу Александра Абраменко лучшим спортсменом последнего зимнего месяца. Об этом сообщается на сайте организации.

Главный тренер сборной Украины по фристайлу и личный наставник Александра Энвер Аблаев назван лучшим тренером февраля.

В феврале спортсмен завоевал для Украины серебряную медаль чемпионата мира, который состоялся в Дир-Вэлли (США). Эта награда стала для Олимпийского чемпиона-2018 первой на ЧМ в карьере и второй в истории украинской лыжной акробатике, а вместе с тем и самым высоким достижением украинских спортсменов в олимпийских номерах программы в последнем зимнем месяце.

Отметим, Александр третий раз получает высокую награду Олимпийского комитета и именно по итогам февраля. Он был удостоен этого признания в 2016 и 2018 годах.

Напомним, Александр Абраменко решил пропустить следующий сезон, чтобы с новыми силами подойти к чемпионату мира 2021 года.