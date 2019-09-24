Абрамавичус обговорив з радником президента США реформу "Укроборонпрому"

Генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абрамавичус і старший радник президента США з питань оборонно-промислового об'єднання України Дональд Вінтер обговорили зміни, які нове керівництво внесе в роботу підприємства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укроборонпрому".

За словами Абромавичуса, найближчі плани керівництва - реструктуризація активів, залучення інвестицій та модернізація виробничих потужностей.

"Укроборонпром" проведе ретельну ревізію ефективності своїх підприємств-учасників та трансформується в холдингову компанію, головний офіс якої буде центром прийняття ключових рішень, а Концерн загалом стане активним учасником процесу розвитку галузі", - сказав Абрамавичус.

Під час зустрічі сторони також обговорили важливість змін корпоративного управління та приведення статуту "Укроборонпрому" у відповідність стандартам OECD, що дозволить підприємствам концерну залучатися в міжнародну кооперацію.

Нагадаємо, "Укроборонпром" розглядає можливість продажу ракетного крейсера "Україна", який знаходиться на утриманні Миколаївського суднобудівного заводу.

РБК-Україна повідомляло раніше, що глава концерту "Укроборонпром" Айварас Абромавічус виступив проти перепідпорядкування концерну Міністерству оборони України. За словами Абромавичуса, в Міноборони існує конфлікт інтересів стосовно "Укроборонпрому".