МОН розширив перелік вузів зі спрощеним вступом для випускників з Донбасу та Криму

В поточному році перелік закладів вищої освіти, які за спрощеною процедурою можуть вступати жителі тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму, розширився до 91 університету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України.

Як повідомляється, 77 внз підпорядковані Міносвіти, а 14 - іншим відомствам: Міністерству охорони здоров'я, Міністерству внутрішніх справ і Міністерству культури та інформаційної політики.

"Важливо, що в 2020 році жителі Криму і Донбасу зможуть вступати до будь-якої з цих 91 закладів, де будуть працювати освітні центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна", без проходження зовнішнього незалежного оцінювання", - заявив начальник головного управління вищої освіти Міністерства освіти і науки Світлана Кретовіч.

Наголошується, що спрощені умови вступу для жителів тимчасово окупованих територій Криму (Автономної Республіки Крим і міста Севастополя) та Донбасу (окремих районів Донецької та Луганської областей), передбачені законодавством, у 2020 році не зазнали змін.

Надходять з Криму беруть участь у конкурсі в межах квоти №2, доступною у кожному з цих закладів вищої освіти. А що надходять з Донбасу надходять в ці заклади, беручи участь у загальному конкурсі, отримавши бали за вступні іспити.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проведення ЗНО в Україні заплановано на період з 25 червня по 17 липня. При цьому напередодні має відбутися пробне тестування.

Крім того, вступну кампанію в Україні перенесли на місяць у зв'язку з карантином. Всі дати були перенесені на серпень місяць.