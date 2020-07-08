Абітурієнтам роз'яснили, як отримати відстрочку від призову в 2020 році

Фото: абітурієнт (freepik)

Випускники коледжів і університетів можуть продовжити навчання, отримавши відстрочку від призову

Абітурієнти, які цього року надходять у вищі навчальні заклади, можуть отримати відстрочку від військового призову. Так, громадяни 18-19 років можуть бути призвані на службу за власним бажанням та письмовою заявою.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

Наголошується, що випускники коледжів і університетів можуть продовжити навчання на наступному ступені освіти, тим самим отримавши відстрочку від весняного призову.

МОН надало роз'яснення приймальним комісіям внз за попередньою реєстрацією абітурієнтів, які планують продовжити своє навчання, але підлягають призову.

Попередня реєстрація дозволить абітурієнтам отримати підтвердження про свої наміри та на підставі довідки отримати відстрочку до 1 жовтня 2020 року.

"Досягнуті домовленості дозволять абітурієнтам скористатися своїм конституційним правом на продовження навчання - пройти необхідні вступні випробування та подати заяви на вступ", - зазначив в. о. міністра освіти Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, цього року весняна призовна кампанія змістилася через пандемію і карантину.