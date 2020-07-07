ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Випускники масово отримують повістки в армію: МОН просить відстрочити призов

Новини » Політика     07.07.2020 - 13:52
Випускники масово отримують повістки в армію: МОН просить відстрочити призов
Фото: військові (РБК-Україна)

МОН звернувся до Міністерства оборони

Хлопцям віком 18-19 років почали масово відправляти повістки до військкомату. У зв'язку з цим Міністерство освіти і науки (МОН) попросило Міноборони відстрочити весняний призов для випускників 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба МОН.

У міністерстві нагадали, що відповідно до рішення Кабміну, громадяни віком 18-19 років можуть бути призвані на службу лише за власним бажанням, яке підтверджується письмовою заявою.

У прес-службі зазначили, що тимчасово виконуючий обов'язки голови МОН Сергій Шкарлет тримає це питання на контролі.

Нагадаємо, весняна призовна кампанія 2020 року в Україні змістилася через пандемію коронавірусу і введений з цієї причини карантин.

Як писало РБК-Україна, в кінці травня генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив роз'яснення щодо призову в армію.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів хоче відстрочити призов на військову службу для співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України МОНПризов в армію
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся