Аббас заявил о сотрудничестве с Трампом для реализации мирного плана по Газе

Палестина, Пятница 26 сентября 2025 03:20
Аббас заявил о сотрудничестве с Трампом для реализации мирного плана по Газе
Автор: Никончук Анастасия

Мирный процесс на Ближнем Востоке получает новую динамику. План по Газе, поддержанный Генеральной Ассамблеей ООН, предполагает создание условий для двух государств и контроль над сектором под управлением Палестинской администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Президент Палестины заявил о готовности работать с президентом США Дональдом Трампом, Саудовской Аравией, Францией и Организацией Объединенных Наций над реализацией мирного плана для Газы. Он подчеркнул, что сектор должен оставаться под управлением Палестинской национальной администрации, а ХАМАС не будет участвовать в управлении.

"Мы подтвердили — и продолжим утверждать — что Газа является неотъемлемой частью Государства Палестина, и мы готовы взять на себя полную ответственность за управление и безопасность там. ХАМАС должен передать свое оружие Палестинской администрации", – заявил Махмуд Аббас.

Поддержка Генеральной Ассамблеи ООН

Декларация, одобренная большинством стран-членов ГА ООН, направлена на продвижение решения о создании двух государств — Израиля и Палестины, а также прекращение конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе. План также включает меры по обеспечению безопасности гражданского населения.

Реакция ХАМАС и Израиля

ХАМАС отверг заявления Аббаса, назвав их вмешательством внешних сил и нарушением права палестинского народа самостоятельно определять свое будущее. В то же время министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар оценил речь как демонстрацию готовности сотрудничать с Западом, но отметил, что Аббас пока не справляется с задачей борьбы с терроризмом.

Человеческие потери

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года стало причиной полномасштабной войны в Газе. По данным Израиля, погибли около 1200 человек, большинство — гражданские, а 251 человек был взят в заложники. Местные органы здравоохранения сообщают, что с начала конфликта погибло более 65 000 человек, преимущественно среди мирного населения.

Напоминаем, что Великобритания, Канада и Австралия официально признали государство Палестина, что вызвало угрозы со стороны Израиля о жестком ответе. Некоторые израильские чиновники при этом призывают к аннексии отдельных территорий на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Отметим, что Израиль сообщил о ликвидации в Газе «25 террористических башен» и вновь пригрозил ХАМАСу, предупредив, что боевики должны сдать оружие и освободить заложников.

