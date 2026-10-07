До 99% покроет город: как киевлянам подготовить дом к зиме за бюджетные средства

Жители столичных многоэтажек могут сделать свой дом энергонезависимым преимущественно за бюджетные средства. В зависимости от выбранной программы город может профинансировать до 99% стоимости необходимых работ.
Какие существуют городские программы по помощи киевлянам подготовить жилье к возможным блэкаутам, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на выпуск программы "BIHUS Info".
Первое и самое главное – жильцам нужно собраться, составить план необходимых работ в своем доме и подать соответствующие заявления.
По словам и. первого заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, уже более 2000 домов в Киеве воспользовались программами помощи.
Он отметил, что есть примеры, когда дома не просто второй раз, а в четвертый раз принимают участие в тех или иных программах. И это позволило некоторым домам достичь полной автономии на двое суток.
"Есть разные программы, которые дают разные опции. Но в то же время их можно компоновать. И за счет использования, например, Револьверного фонда (это программа льготных кредитов) совместно с программой "70х30" люди выходят на то, что они фактически ничего не инвестируют", – добавил Пантелеев.
Всего в Киеве действуют 5 программ, позволяющих подготовить дом к зиме преимущественно за бюджетные средства. Некоторые доступны только для ОСМД и ЖСК, но другими может воспользоваться любой дом.
Читайте также: Когда начнется отопительный сезон в Киеве: в КГГА назвали условия и детали
Как рассказала заместитель директора Фонда модернизации и развития жилищного фонда Киева Екатерина Червинская, жителям нужно разработать план участия в этих программах на несколько лет.
"Все городские программы – это же бюджет. Для того, чтобы заложить средства в бюджет на следующий год, нам нужно понимать, сколько их нужно. Поэтому почти все программы работают так: в этом году мы подаем заявки – на следующий год нам выделяют бюджет", – пояснила она.
Однако некоторые работы по подготовке дома к зиме можно провести уже в текущем году, причем вообще без денег. К примеру, пройтись по дому и поискать, где из него вытекает тепло.
Заменить старые или разбитые окна в подъездах и подвалах, не закрывающиеся двери, утеплить трубы - на это кредит в Револьверном фонде можно получить достаточно быстро.
Читайте также: Подготовка многоэтажки к зиме: как получить деньги на генераторы и автономность
Есть уже и конкретный опыт домов, воспользовавшихся городскими программами. К примеру, в 22-этажном доме в Подольском районе установили два инвертора и это обошлось в сумму около 2 млн гривен. Из них 300 тысяч уже оплатили город, а жители планируют получить безвозвратную помощь от города по программе "70х30"
Жители другого дома – в Соломенском районе, где установлена солнечная электростанция и собственная газовая котельная – сейчас платят за проведенную модернизацию по 3 грн в месяц с квадратного метра своего жилья. То есть владельцы квартиры площадью 50 кв. м платят всего 150 грн в месяц на протяжении нескольких лет. А большинство расходов тоже взял на себя Киев.
Раньше мы писали о том, как Киев вместе с бизнесом готовится к зиме.