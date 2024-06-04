"Таких будет становиться все больше". Ветеран рассказал, как следует относиться к раненым на фронте

На улицах украинских городов каждый день можно увидеть ветеранов - с протезами, на колясках. Со временем тех, кто прошел войну, будет становиться все больше. И людям нужно реагировать на это с пониманием - говорят те, кто сам оказался в гражданской жизни после ранений на фронте.

В комментарии РБК-Украина он выразил мнение о том, как следует относиться к ветеранам и реагировать на тех, у кого есть ранения.

Артем Мельник присоединился к ДФТО "Мрія" в первые дни вторжения РФ в феврале 2022-го. Уже в марте, после прилета вражеской ракеты "Кинжал", получил тяжелые ожоги 35% тела и многочисленные переломы. Раньше всю жизнь работал поваром, но из-за ранения вернуться к работе уже не мог. Перенес десять сложных операций и проходил реабилитацию. Однако после ранения парень не сдался - решил сменить профессию и сейчас учится на дизайнера. Получил третью группу инвалидности.

О ранении и спасении

В марте 2022 года, когда российские оккупанты все еще безуспешно пытались добраться до Киева через Бучу и Ирпень, защитник выполнял задачи вместе с 72-й отдельной механизированной бригадой.

В момент вражеского прилета поздно вечером он сидел в автомобиле в 200 метрах от эпицентра удара. Звук взрыва Артем почему-то даже не почувствовал, однако вдруг увидел, как к нему приближается огненная волна. Времени хоть как-то отреагировать не было - он только прикрыл лицо руками. На руки и пришлось основное поражение. Их очень сильно обожгло.

Артема спасли в ожоговом центре и провели 10 операций по пересадке кожи. В реанимации он находился долго, после чего снова учился ходить, ведь кроме рук очень пострадала и левая нога. Он также полностью потерял слух на одно ухо и нуждался в длительной реабилитации, с чем очень помог благотворительный проект "Неопалимі".

Артем Мельник встал на защиту каждого из нас (фото: из личного архива)

Об отношении к ветеранам

По мнению бойца, приспосабливаться к жизни "в тылу" правильнее будет не ветеранам, а окружающим.

"Относиться с пониманием и поддерживать, если нужно. Большинство уже привыкли, что их окружают ветераны, а многие из них имеют травмы, увечья. Привыкли, что война продолжается, и таких людей рядом с нами будет все больше", - подчеркнул Мельник.

Он отметил, что к ветеранам люди относятся очень по-разному.

"Однажды поехал в госпиталь к знакомому военному. И из помещения на коляске выезжал мужчина с ампутацией. Некоторые люди демонстративно отворачивались, кто-то даже обходил стороной. Такое чрезвычайно разочаровывает", - рассказал защитник Украины.

Он добавил, что в метро люди часто заглядываются на его травмированные ожогами руки.

"Некоторые начинают буквально "сверлить" взглядом. Очень неприятно. От военных с ранениями не нужно ни убегать, ни заглядываться на них. Можно просто вести себя, как обычно. А военным будет очень приятно, если их поблагодарят за службу", - подчеркнул Артем.

Артем Мельник в цивильной жизни (фото: из личного архива)

По его мнению, есть нормальное внимание к ветеранам, а есть - ненормальное.

"Такое бывает со знакомыми, с которыми долго не видитесь. Сразу начинают расспрашивать "а что", "а как", "а покажи руки". И все разговоры сводятся к ранению, к реабилитации. Бывает повторяешь одно и то же десятки раз. А есть люди, которые просто беседуют непринужденно, не наседают с вопросами и сочувствием", - поделился ветеран.

Он отметил, что пересмотреть свое отношение к ветеранам в Украине придется и работодателям.

По мнению Артема, если кому-то из них нужно потратить несколько месяцев на переобучение, то стоит не отказывать и соглашаться на это (даже если ветерану нужно потратить время, чтобы чему-то научиться).

Государство тоже должно этому способствовать. Например, по уже известной схеме (как при приеме на работу людей с инвалидностью) - нанимая ветерана войны с Россией, компанию могли бы освободить от части налогов.

Самим военным, получившим ранения, нужно понять: "хоть ранения есть, но вы выжили, и это - главное".

"Да, есть ранения, но на том жизнь не заканчивается. При депрессии и ПТСР не надо бояться обращаться к психологам. Ранения бывают разные. Далеко не все позволяют работать тем, кем вы раньше были. Но есть отдаленная работа, например. Многим помогает стратегия маленьких шагов: начинать с небольших дел, которые приведут к более крупным", - считает защитник Украины.

Артем Мельник в горах (фото: из личного архива)

ДФТО, ТРО и Вооруженные силы: в чем разница

В 2023 году в Украине был принят закон, согласно которому членов добровольческих формирований приравняли к ВСУ. Итак, теперь они и члены их семей имеют право на те же социальные льготы, что и все остальные военнослужащие.

Военные Добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО) тоже могут выполнять боевые задачи, но главными над ними являются Территориальная оборона (ТРО). В то время как сама ТРО подчиняется ВСУ.

Добровольцы ДФТО защищают Украину так же, как другие. Они выполняют свой военный долг, но финансируются не государством, а предпринимателями и местными властями.

Юристы говорят, что участники ДФТО могут быть менее социально защищены, поскольку иногда им из-за бюрократических моментов сложно оформить УБД. Кроме того, если они получают ранения, то на больничном находятся за свой счет.