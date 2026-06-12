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90% учатся на бюджете. В МОН рассказали о поступлении в колледжи в 2026 году

11:41 12.06.2026 Пт
3 мин
В МОН назвали специальности, на которые планируют расширить госзаказ в этом году
aimg Татьяна Веремеева aimg Катерина Гончарова
Фото: Вступительная кампания (Getty Images)

Уже 25 июня в Украине стартует вступительная кампания в профессиональные колледжи. В Министерстве образования и науки уверяют, что в этом году для поступающих принципиальных изменений не будет, а большинство студентов и в дальнейшем смогут учиться бесплатно.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний.

Главное:

  • Старт кампании: Поступление в учреждения профессионального и профессионального предвысшего образования начнется 25 июня 2026 года. Она продлится дольше, чем поступление на бакалавриат.
  • Правила поступления: Принципиальных изменений для поступающих в этом году нет. Однако колледжи получили больше автономии и могут самостоятельно вводить определенные особенности приема.
  • Почти полный бюджет: Профессиональное образование остается преимущественно бесплатным - около 95% студентов учатся по региональному заказу, получают стипендии и право на бесплатное общежитие.
  • Приоритетные специальности: Госзаказ планируют увеличить на критически важные для восстановления направления.

Когда стартует вступительная кампания

По словам чиновника, поступление в учреждения профессионального и профессионального предвысшего образования начнется 25 июня. При этом кампания продлится дольше, чем поступление в университеты.

"Традиционно вступительная кампания в учреждения профессионального и профессионального предвысшего образования продлится дольше, чем в учреждения высшего образования. Это для того, чтобы охватить как можно большее количество желающих поступить в колледжи", - пояснил Завгородний.

В МОН отмечают, что основную часть поступающих в колледжи традиционно составляют выпускники 9-х классов, которые выбирают профессиональное образование вместо продолжения обучения в школе.

Что изменится для поступающих

Заместитель министра отметил, что в этом году правила поступления существенно не меняются.

В то же время после вступления в силу нового закона "О профессиональном образовании" заведения получили больше самостоятельности по организации поступления.

"Министерство образования не требует дополнительной регуляции, и сами учебные заведения могут вводить определенные особенности поступления", - отметил он.

Большинство студентов учатся бесплатно

В МОН подчеркивают, что профессиональное образование остается преимущественно бесплатным для украинцев. По словам Завгороднего, около 95% студентов профессиональных учебных заведений учатся по региональному заказу, то есть за счет бюджета.

Кроме того, большинство студентов получают стипендии и могут рассчитывать на бесплатное проживание в общежитиях.

В министерстве надеются, что такие условия помогут сделать профессиональное образование более популярным среди молодежи, ведь потребность в квалифицированных рабочих остается очень высокой.

На какие специальности планируют увеличить госзаказ

В МОН сообщили, что государственный заказ на 2026 год еще окончательно не утвержден. Впрочем, его планируют увеличить на специальности, которые являются наиболее важными для экономики и восстановления страны.

Речь идет прежде всего о машиностроении, электрической инженерии, авиационной и ракетно-космической технике, а также других инженерных и строительных направлениях.

Ранее РБК-Украина рассказывало, куда абитуриенты могут поступить в 2026 году без НМТ. Они могут выбрать военные вузы, профессиональные колледжи, а также воспользоваться отдельными международными образовательными программами.

Напомним, Минобороны продлило сроки подачи документов в военные вузы и колледжи в 2026 году. Из-за военного положения абитуриенты могут подавать документы через ТЦК и воинские части до 1 июля, а непосредственно в приемные комиссии - до 20 июля.

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